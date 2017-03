Sendeirismo en Touro, mañá sábado pola Ruta dos tres ríos

Touro, 3 de marzo do 2017 – O Concello de Touro programou nas actividades do Entroido para mañá sábado unha ruta de sendeirismo. O traxecto elixido: a Ruta dos Tres Ríos, que ven de rematar o seu acondicionamento e xa está de novo en perfectas condicións para ser percorrida.

A andaina rematarase cunha visita ó Centro de Interpretación do Río Ulla e con tapas de Entroido nos seguintes locais hostaleiros: Mesón Fonte Díaz, A Peneira, O Barranco, Nito, Os Chaos e Carpe Diem. Para apuntarse: 981814566. Os veciños e visitantes tamén poderán disfrutar do menú do entroido nos seguintes establecementos: Casa Louzao (por encargo), Os Chaos (do 24 ao 28 de febreiro), Pazo de Andeade (do 25 de febreiro ao 5 de marzo previa reserva), Parrillada Remesquide (domingo 5 de marzo), O Castro (domingo 5 de marzo) e Casa Taboada (por encargo).

O domingo día 5 de marzo chegará o peche do Entroido en Fonte Díaz. A capital do Concello de Touro será o escenario principal do Entroido na comarca do Ulla. E os ‘xenerais da Ulla’ das parroquias de Bama e Fao serán os encargados de darlle colorido e emoción á ‘Feira do día 5’, tamén denominada ‘Feira do Entroido’. Os xinetes, cos seus cabalos e os seus uniformes napoleónicos, participarán nunha xuntanza ás 11.50 horas diante da sede do Concello de Touro. Lucirán as súas mellores galas e percorrerán as rúas da capital de Touro a partir das 12.00 horas.

Os xenerais estarán acompañados dos personaxes máis característicos do Entroido. Tamén está previsto um espectáculo musical e de Títeres Cachirulo coas Xeneralas da Ulla. Os visitantes e veciños poderán degustar produtos típicos do Entroido nos locais de hostalería de Fonte Díaz e tamén nun stand situado diante da sede do Concello, entre as 13.00 e as 14.30 horas. O Concello de Touro anima a veciños e visitantes a disfrazarse e a disfrutar do Entroido 2017.