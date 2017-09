Tráfico, unha traxicomedia obscena no Teatro Principal

Compostela, 28 de setembro do 2017 – Logo da súa representación en diversas localidades portuguesas, o espectáculo Tráfico, con texto de Carlos Santiago, chega ao Teatro Principal de Compostela hoxe ás 20.30 h.

Tráfico xorde dunha prolongada colaboración entre as compañías lusas Baal17 e Al Teatro cos creadores galegos Carlos Santiago, autor do texto, e Chiqui Pereira, director da obra.

Coa Medea de Eurípides como pano de fondo, Tráfico convida ao público á reflexión crítica sobre o seu papel na construción social e procura, en palabras dos seus autores “falar da actualidade neste inicio de século, onde todo se trafica, se vende, se compra, sen calquera pudor ou escrúpulo, lonxe dos ollares das persoas”. Humor irreverente e provocador para pór en xuízo a deriva do capitalismo e a crise mundial.

Na sinopse, a escura Medea dirixe un hotel singular, o Hotel Balneario Olimpo, onde se ofrecen curas de estrés a traficantes necesitados de descanso e repouso. Na realidade, o negocio esconde un propósito máis maquiavélico que a satisfacción das necesidades terapéuticas do crime organizado: a vinganza, trazada con paixón pola protagonista, contra aqueles que a traizoaran.

A peza conta coa interpretación de Bárbara Soares, Filipe Gonçalves, Filipe Seixas, Pedro Ramos e Rui Ramos, e a escenografía de Bruno Guerra.

As entradas, a 10 euros, poden ser adquiridas no despacho de billetes do Teatro Principal e entradas.abanca.com. Descontos do 50 % para persoas desempregadas, maiores de 65 anos, xubiladas, menores de 25 anos, estudantes, perceptoras de rendas sociais, familias monoparentais e familias numerosas.