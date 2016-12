Traspediante representa hoxe o espectáculo UP 2Down en Ames

Ames, 27 de decembro do 2016 – Hoxe ás 17:00 horas, a Casa da Cultura de Bertamiráns acolle a representación do espectáculo Up 2Down, que será posto en escena pola compañía Traspediante.

Trátase dun espectáculo de danza-circo contemporáneo no que o humor e a danza interactúan cunha disciplina circense nova en Galicia: o funambulismo. As bailarinas Marta Alonso e Paula Quintas interpretan a dous personaxes definidos polo seu status antagónico: o alto e o baixo. A funambulista -etérea e ideal- e a pallasa -terreal e mundana-. Xunto a elas os asistentes a este espectáculo percorreran unha viaxe emocional a través dos seus desexos e aspiracións ata que alcanzan un punto de encontro: o equilibrio.

A montaxe que dirixe Arturo Cobas e conta con dramaturxia de Kirenia C. Martínez Acosta, mestura diferentes disciplinas e fusiona danza con circo e funanbulismo. Segundo explican dende a propia compañía “a proposta parte do inicio dun show, no que aparecen dúas personaxes surrealistas e os seus obstáculos, contextualizan o momento no que os desexos e as aspiracións de cada unha se atopan e inician unha viaxe emocional ata chegar ao entendemento”. O proxecto conta con música orixinal de María Mendoza.