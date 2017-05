A quinta edición do mercadillo solidario Trócame-Roque en Área Central

Compostela, 12 de maio do 2017 – Area Central acolle hoxe o mercadillo xuvenil Trócame-Roque, que alcanza este ano a súa quinta edición.

Un total de 230 mozos do barrio de Fontiñas poñerán á venda diferentes obxectos de segunda man ou elaborados por eles mesmos, co obxectivo de recadar fondos para sufragar unha iniciativa solidaria do barrio.

Trócame-Roque poderase visitar na esquina vermella de Área Central, en horario de 17.00 a 20.00 horas. Esta iniciativa, que conta coa colaboración do Concello de Santiago, está organizada por varias entidades sociais do barrio de Fontiñas, como IES Antonio Fraguas, CEIP Fontiñas, CEIP Monte dous Postes, Centro de día Arela, Cáritas Parroquial dás Fontiñas, Programa de Atención a Familias Abeiro, Cruz Vermella, Fundación Secretariado Xitano, Asemblea de Cooperación pola Paz, entre outras.

Ademais dos propios postos atendidos polos mozos participantes, tamén haberá varias actividades lúdicas como exhibicións de breakdance, parkour, un planetario, a actuación da coral Solfa e talleres infantís de chapas, maquillaxe, globoflexia, entre outros.

O obxectivo desta proposta é fomentar a participación e dinamización social do barrio de Fontiñas, implicar a todos os axentes sociais do barrio nunha mesma actividade e crear actividades nas que os mozos son os protagonistas concienciándoos da realidade que lles rodea.

Zona de construción Trucks&Blocks

Tamén hoxe en Área Central volve abrir as súas portas a zona de construción con bloques, pas e carretillas Trucks&Blocks, que funcionará en horario de 17:00 a 20:30 horas.

Trucks & Blocks componse dun espazo pechado no que os nenos poden circular con escavadoras e camións a pedais, carretillas e pas para mover e construír diferentes elementos. É unha actividade na que os nenos, perfectamente equipados con cascos de obra e chalecos, levantarán os seus muros e aprenderán a traballar en equipo. Esta actividade estará operativa todos os venres e sábados, ata o 20 de maio, de 17.00 a 20.30 horas, na esquina azul do centro comercial.