Miguel Mera álzase co Trofeo Blanco Villar

Padrón, 15 de maio do 2017 – O Cortizo-Anova celebrou este sábado o Trofeo Blanco Villar en Rois, para cadetes, júnior e máster, e o Trofeo Patrocinador en Padrón para escolas. As categorías principiante e promesa foron suspendidas polo mal tempo

O Club Ciclista Padronés celebrou este sábado dúas citas para as categorías inferiores: pola mañá, en Padrón, disputábase o X Trofeo Blanco Villar para as categorías cadete, júnior e máster; e pola tarde, o Trofeo Patrocinador para promesas, principiantes, alevíns e infantís en Padrón, aínda que as dúas primeiras quedaron suspendidascomo xa dixemos.

O X Trofeo Blanco Villar quedou en casa esta vez para a categoría cadete, grazas a Miguel Ángel Mera que volveu alzarse coa vitoria por terceira semana consecutiva superando ao sprint a Brais Gómez (Ponteareas) a falta de 200 metros para a meta.

O Trofeo Patrocinador tamén deixou bo resultados para o equipo anfitrión. En categoría infantil, Laura Tenente subiuse ao podio tamén por terceira semana consecutiva para recibir o 3º premio. Os seus compañeiros de categoría, Martín Rey e Bruno Puceiro, conseguiron a 3ª e 4ª praza respectivamente.