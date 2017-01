Unha viola de 260 anos coa Real Filharmonía de Galicia

Compostela, 24 de xaneiro do 2017 – A viola que soará no Auditorio de Galicia data de 1755 e foi construida polo luthier Carlo Ferdinando Landolfi.

Landolfi está considerado un dos mestres na creación de instrumentos xunto con Stradivarius e Guarneri del Gesu. O traballo de estes Luthiers non puido en moitos casos ser reproducido con técnicas modernas.

Landolfi foi un dos últimos clásicos maestros italianos en usar os métodos de Cremona na construcción y os barnices compostos. Para os seus instrumentos más finos, Landolfi elixiu os bosques con coidado excepcional e utilizou os barnices nun tono particularmente chamativo.

A Real Filharmonía de Galicia tocará na súa sede, o Auditorio de Galicia, tamén ás 20:30 horas o próximo venres, a batuta estará nas mans do director francés Pierre Dumoussaud.

Pierre Dumoussaud interesouse pola dirección orquestral dende moi novo. Formouse non Conservatorio Nacional Superior de Música de París e aos 20 anos fundou ou Ensemble Furians, do que ademais é director musical. Dirixiu boa parte dás orquestras francesas e europeas, e recibiu moi boas críticas como director asistente dá Ópera Nacional de Bordeus.

O concerto arrincará coa Sinfonía nº 4 do compositor romántico alemán Felix Mendelssohn (1809-1847). Coñecida como “A italiana”, a obra ten as súas orixes na viaxe que ou autor realizou entre 1830 e 1831 a Italia, inspirándose na cor e na atmosfera do país.

A continuación, ou público terá a oportunidade de escoitar Harod en Italia, do compositor romántico francés Hector Berlioz (1803-1869). É a súa segunda sinfonía, escrita en 1834. Está composta en catro movementos, que evocan musicalmente varias escenas das peregrinacións do Neno Harold, de Lord Byron. Nesta obra, a viola ten un gran protagonismo e serve para vincular as catro partes. Nesta ocasión será ou violista francés de orixe grega Tasso Adamopoulos ou responsable dá súa interpretación coa viola antes mencionada.

Despois dous seus estudos de violín non Conservatorio de Haïfa (Israel), Adamopoulos formouse en viola na Academia de Música de Tel Aviv. Logo recibiu unha bolsa na Fundación Norman, Fundación Americana de Israel. De regreso a Europa, estudou en Holanda e converteuse en viola solista na Orquestra Filharmónica de Róterdam. Tamén foi viola solista dá Orquestra Nacional de Francia. Toca con regularidade coa Orquestra Filharmónica de Radio Francia, Orquestra de París, Orquestra Nacional de Bordeus e Orquestra de Radio Televisión de Luxemburgo, entre outras. Ademais, é membro do Sartory Trio e do Cuarteto de Bordeus. Na actualidade é profesor do Conservatorio de Lyon e imparte clases maxistrais en todo ou mundo.