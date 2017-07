Dúas unitarias péchanse en Rois e Padrón

Bisbarra, 27 de xullo do 2017 – A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pechará distintas unitarias en Galicia entre as que se inclúen unha de Padrón e outra de Rois.

Conforme aos datos definitivos de matrícula, o vindeiro curso escolar deixarán de prestar servizo educativo 9 escolas unitarias, debido ao baixo nivel de alumnado nestes centros. Cómpre sinalar que a Consellería mantén, un ano máis, o mesmo criterio para suprimilas. É dicir, que conten con cinco ou menos alumnos/as.

Na provincia da Coruña non reúnen os requirimentos para continuar abertas as EEI de Saltiño, en Boiro (con 0 alumnos/as); o CEIP de Revoltiña, na Laracha (con 4 alumnos/as), a EEI de Rúa, en Padrón (con 5 alumnas/os), e a EEI de Seira, en Rois (con 1 alumno). En calquera caso, todos os alumnos e alumnas destes centros teñen asegurada unha praza escolar noutro centro educativo próximo.

Tamén cada ano, atendendo aos datos oficiais de matrícula, lévase a cabo un proceso de reorganización de unidades dentro dos propios centros educativos que leva consigo, ben a creación de novas unidades, ben a supresión doutras e o reagrupamento en función do incremento ou diminución de alumnado. Así mesmo, habilitáronse unidades (sen creación) para o suposto de desdobramentos de aulas cando existe un incremento puntual ou circunstancial do número de alumnos ou alumnas; pero non hai perspectivas que garantan que esa situación se consolide nos vindeiros anos. Os datos globais das unidades por provincias son os que a seguir se detallan:

Provincia Supresións Creacións Habilitacións TOTAIS A Coruña -27 +8 +7 -12 Lugo -5 +9 +1 +5 Ourense -5 +3 +8 +6 Pontevedra -36 +6 +5 -25 TOTAIS -73 +26 +21 -26

Os datos concretos poden consultarse no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170726/AnuncioG0164-110717-0002_gl.html

Esta decisión da Consellería responde á obriga de realizar unha xestión eficiente dos recursos educativos sostidos con fondos públicos, adecuándoos tanto ás necesidades educativas de cada zona como á realidade social.