O profesor emerito da USC Alberto Arce fala sobre as fontes de enerxía en España

Compostela, 26 de abril do 2017 – O profesor emérito da USC Alberto Arce ofrece hoxe mércores 26, ás 19.00 horas no Salón de Graos da Facultade de Farmacia, a conferencia ‘As fontes de enerxía e a súa situación en España’, organizada por Alumni USC.

O profesor Arce foi director do Departamento de Enxeñaría Química durante 11 anos en varios períodos na Facultade de Química e na Escola Técnica Superior de Enxeñaría. Tamén foi coordinador de Tecnoloxía Química da Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva (ANEP) desde 1980 a 1993 e membro das ponencias da Comisión Interministerial de Ciencia e Tecnoloxía (CICYT) durante varios anos máis.

Foi representante español no Working Party of Applied Thermodynamics da Federación Europea de Enxeñería Química e membro do Steering Committee do European Symposicum of Applied Thermodynamics.

Dirixiu e co dirixiu desde a USC 25 teses doutorais e máis de 60 proxectos de fin de carreira ademais dunha vintena de tesinas. Coordinou o grupo de investigación HI-1616 da USC e participou en 23 proxectos de investigación autonómicos, nacionais e europeos. No seu haber conta con 200 traballos publicados, dos que 183 están indexados na WOK.

En 2015 recibiu a Insignia de Ouro da USC e en 2016 a Encomenda da Orde de Alfonso X O Sabio.