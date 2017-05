A USC organiza unha charla e un roteiro nocturno sobre contaminación lumínica

Compostela, 2 de maio do 2017 – A Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC organiza o xoves, 4 de maio, unha actividade sobre contaminación lumínica que comezará ás 20.00 horas cunha charla na Facultade de Matemáticas na que se explicará a quen afecta e como, cal é a situación actual en Galicia e que se pode facer para reducila e consumir luz artificial de forma responsable.

A continuación farase un percorrido nocturno circular polo Campus Vida que partirá da mesma facultade e no que se observarán diferentes tipos de iluminación e problemáticas asociadas, ao tempo que se tomarán medidas do brillo do ceo.

A actividade, sobre o problema da contaminación lumínica, será guiada pola Asociación Calidade do Ceo Nocturno, e contou coa iniciativa dos bolseiros de Sostibilidade, Participación e Integración Universitaria e coa colaboración dos docentes da USC Josefina Ling e Profesor Salva Bará.