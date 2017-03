O Museo de Historia natural da USC celebra o Día Internacional dos Bosques

Compostela, 16 de marzo do 2017 – Con motivo do Día Internacional dos Bosques, o Museo de Historia Natural da USC e a Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia de Santiago organizarán a vindeira semana unha serie de actividades gratuítas no Parque Vista Alegre e no propio museo centradas na potencialidade das árbores como fonte de enerxía directa e indirecta.

O programa presentárono este mércores no Concello a directora do Museo da USC, María Isabel Fraga, e o concelleiro de Medio Ambiente e Convivencia, Xan Duro. Acompañáronos representantes do CSC Rural Santiago, do CIAC e de Ferrovial.

O sábado 25, destinado ao público en xeral (adultos e menores acompañados), terá lugar un percorrido interpretativo polo Parque de Vista Alegre e un obradoiro no museo de Historia Natural da USC. No paseo farase especial fincapé nas especies arbóreas de sombra e as de maior aproveitamento para leña mentres que no museo se farán cálculos do rendemento enerxético de leña de diferentes especies e do tamaño da sombra de árbores segundo a hora do día e o mes.

Xa dirixida aos centros de ensino da cidade, están previstas do 21 ao 24 de marzo dúas accións sobre a enerxía das árbores en función da idade dos nenos e nenas participantes. Por unha banda, os de 4 a 10 anos poderán participar nun conto sobre a enerxía e as árbores onde, mediante xogos e pescudas, traballarán sobre conceptos coma o poder calórico da leña, a idade das árbores e o emprego da sombra para arrefriar o ambiente. A partir desa idade intervirán en actividades de cálculo do poder calórico da leña de diferentes especies, a súa taxa de crecemento e os tamaños das sombras segundo a hora do día e do mes.