Alumnos da USC inauguran mañán unha exposición fotográfica sobre as súas orixes

Compostela, 22 de maio do 2017 – A Facultade de Xornalismo da USC abre mañá unha mostra fotográfica que recolle os comezos de varios estudantes por medio de aspectos da súa infancia.

A exposición da USC, enmarcada dentro das prácticas da materia Fotografía Contemporánea, divídese en tres ópticas distintas para coñecer os comezos persoais deses alumnos. Un espazo está dedicado a recrear unha fotografía de pequeno, volvendo ao mesmo lugar onde se tomou a instantánea. Unha segunda parte céntrase nos obxectos que máis marcaron a esas persoas: dende un libro ata un xoguete. Por último, a terceira das divisións desta exposición inmortaliza ese lugar que tantos recordos trae dos primeiros anos de vida, como a casa dos avós ou a praia.

Son recordos da infancia que 50 alumnos de cuarto de Xornalismo da USC plasmaron nunha mostra que supón o seu último traballo da carreira e que se titula ‘Orixes’.

O conxunto será presentado mañá martes ás 12.00 horas na entrada da Facultade de Ciencias da Comunicación (Avenida de Castelao s/n) cun paseo polas instantáneas co profesor Andrés Fraga que coordinou a actividade.

Andrés Fraga é profesor de fotografía na USC. Fotógrafo profesional traballou para o diario El País en Galicia e en diferentes campañas electorais.

As fotos xa están dispoñibles no ‘hall’ e cafetería da facultade e permanecerán ata despois do verán. A entrada é completamente de balde.