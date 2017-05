A USC trae a Compostela o evento internacional Pint of Science

Compostela, 14 de maio do 2017 – O festival internacional Pint of Science volverá levar a ciencia fóra dos laboratorios para mostrala dun xeito relaxado e distendido a toda persoa interesada.

A través de charlas, científicos de todas as áreas de coñecemento achegaranse aos bares para contar de maneira amena e próxima qué estudan, por qué, o que agardan aprender, os logros alcanzados e tamén os fracasos e o que queda por descubrir.

A edición de Santiago celebrarase desde mañá luns ata o mércores 17 coa colaboración da USC e a participación de recoñecidos investigadores, entre os que se atopan Antonio Salas, que falará de como de parecidos somos cando nos miramos a través do espello do xenoma, ou de José Luis Mascareñas, para explicar a química que se atopa detrás de toda forma de vida.

O evento celebrarase na Nave de Vidán ás 20.30 horas con entrada gratuíta ata completar o aforo.

Cada unha das tres xornadas de Pint of Science leva un lema monográfico: ‘De hormonas e xenes’, a do luns 15, co participación de María José Martínez Patiño (Universidade de Vigo), Antonio Salas Ellacuriaga (USC), David Posada (UVigo), e o monólogo do gañador do festival Famelab 2015 Álvaro Morales Molina; ‘Mente Marabillosa’, o martes 16, e a presenza de Javier Cudeiro Mazaira (Inibic, A Coruña), Iria Veiga (USC), Javier Costas (IDIS) e o monólogo da gañadora de Famelab 2016 Alba Aguión; e ‘Dos átomos ás galaxias’, o mércores 17, con José L. Mascareñas (USC), Javier Mas Solé (USC), Víctor Pardo (USC), Xacobo de Toro (IES Urbano Lugrís, Malpica de Bergantiños).