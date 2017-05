V Campus Obradoiro CAB  Barbanza en colaboración co Concello de Boiro e Jealsa Rianxeira

Compostela, 9 de maio do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro presentou oficialmente a quinta edición do Campus Obradoiro CAB Barbanza, que terá lugar un ano máis en Boiro entre o 26 de xuño e o 1 de xullo.

Deronse a coñecer todos os detalles do Campus nunha rolda de prensa que tivo lugar no Concello de Boiro, na que estiveron presentes o alcalde Juan José Dieste, a directora de relacións institucionais de Jealsa Rianxeira, Margarita Hermo e o presidente do CB Santa Baia, José Manuel Pombar, que colabora estreitamente na organización do campus, con medios materiais e humanos.

O director xeral e deportivo do Rio Natura Monbus Obradoiro, José Luís Mateo comentou que “cando presentas unha actividade que leva a súa quinta edición xa se pode falar de consolidación. E iso é mérito do club e a Fundación Heracles e, por suposto, do Concello de Boiro e Jealsa, que desde o primeiro día apostaron por unha actividade que xunta cada ano en Boiro a máis de cen novos durante unha semana para facer deporte. Por iso o noso agradecemento por seguir apostando polo Obradoiro. Desde aquí soamente quero animar a repetir o éxito dos anos anteriores”.

O director de márketing do club, Daniel Agra, foi o encargado de dar os detalles deste campus: “Está dirixido para nenos e nenas de entre 6 e 18 anos e os adestramentos realizaranse nos pavillóns de Santa Baia, A Cachada e Barraña. Todos os inscritos levarán de agasallo un equipamento completo (camiseta reversible, pantalón e mochila), un Balón Oficial do Obradoiro e unha entrada para o primeiro partido do equipo na tempada 2017/18”.

Margarita Hermo engadiu que, nos catro anos que a empresa leva colaborando neste campus, “pasaron máis de 300 nenos que non só aprenden de baloncesto, senón tamén outro tipo de valores, como o traballo en equipo, o respecto e a solidariedade. E ao mesmo tempo coñecen un pouco máis nosa comarca porque nos visitan tamén nenos de Santiago e doutras zonas de Galicia. Quero agradecer ao Rio Natura Monbus Obradoiro por pensar en Boiro para facer este Campus e ao alcalde pola implicación. Animo a todos os nenos a que se inscriban porque merece a pena pasar uns días neste campus”.

Por parte o seu parte, o alcalde da localidade quixo agradecer ao Rio Natura Monbus Obradoiro “a confianza depositada en Boiro e felicitarvos polo voso traballo, polos vosos éxitos e por ser capaces de manter a un equipo como o Obradoiro, o baloncesto ACB de Galicia e a imaxe de Galicia no deporte. Moitos deberían valorar o que facedes porque a través do deporte tamén se coñece o potencial dun territorio, e iso tamén pretendemos desde Boiro. Facedes un gran esforzo a pesar de todas as limitacións que vos atopades”.