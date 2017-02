A Asociación de Veciños de Castrofeito, en O Pino, retoma a súa actividade.

O Pino, 17 de febreiro do 2017 – Nas últimas semanas realizáronse diferentes reunións entre os veciños da parroquia de Castrofeito, nas que se puxo de manifesto que hai iniciativa veciñal, decidíndose retomar a actividade da Asociación de Veciños.

Un dos principais obxectivos da asociación será a defensa dos intereses veciñais e a procura de mellorar as dotacións de todas as aldeas que conforman a parroquia. Para elo, a nova xunta directiva, presidida por José Ramón Miranda Ramos, intentará que a asociación sirva de canle entre os veciños o concello de O Pino e as distintas administracións.

Outro eido no que a asociación veciñal quere traballar é na oferta de actividades formativas e culturais, que sirvan ademáis para dinamizar a vida social e as relacións veciñais, xa non só de Castrofeito, se non tamén coas demáis parroquias do Concello.

Mañá sábado, día 18 de febreiro, a partires das sete da tarde, a Asociación de Veciños de Castrofeito celebrará a Festa de Entroido, na que haberá degustación de produtos típicos destas datas, coma filloas e orellas. Haberá tamén larpeiradas para os máis cativos, e o grupo de gaitas Gharatuxa poñerá a música a un acto que, ademáis de antesala do Entroido, servirá como punto de partida da nova andaina desta Asociación, constituida no ano 1987, e que volveu botar a andar despois dun longo período de inactividade.

A festa terá lugar no novo local sociocultural de Santiso, para o que a Asociación de Veciños contou coa plena colaboración do Concello de O Pino.