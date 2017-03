Veciños de Padrón recollerá preguntas da veciñanza para levar a pleno

Padrón, 13 de marzo do 2017 – A formación política Veciños de Padrón puxo en marcha un formulario onde calquera pode deixar por escrito unha cuestión para o equipo de goberno: tras facer unha selección coas preguntas máis prioritarias, a concelleira de Veciños, Teresa Rey, formularaa na quenda de preguntas do pleno.

Con esta medida, Veciños de Padrón pretende cumprir cun dos principais obxectivos que estableceu xunto cos seus afiliados na Asamblea Xeral Ordinaria celebrada o pasado mes de novembro: aumentar e seguir a fomentar a participación cidadá dun xeito eficaz, sinxelo e rápido para a veciñanza.

Para deixar constancia das preguntas só hai que acceder ao formulario a través da páxina web da formación, www.vecinos.info, ou clikcar nalgún dos enlaces directos que están dispoñibles nas súas redes sociais. As preguntas deberán presentarse, como mínimo, 7 días antes da sesión plenaria ordinaria na que se quere facer a cuestión, para que o partido teña tempo de estudala e presentala en prazo. O nome da persoa que envía a pregunta non se dirá no pleno, a non ser que o seu autor o especifique claramente no formulario.

A formación comandada por Teresa Rey desexaría que todas as persoas puideran participar e facer directamente as súas cuestións ao equipo de goberno en cada pleno, como xa manifestou no seu programa electoral. Con esta medida pretenden camiñar cara esta situación, que considera ideal.