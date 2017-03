Veciños de Padrón lamenta a mala organización das festas de Pascua

Padrón, 25 de marzo do 2017 – Veciños de Padrón denuncia que a xestión das Festas de Pascua está a matalas e que é responsabilidade directa da apatía do goberno do Partido Popular.

O equipo de Veciños de Padrón, encabezado pola Concelleira Teresa Rey, observa con preocupación como, dende hai varios anos, as que foran as festas grandes da contorna perden o prestixio, a relevancia e a afluencia de público que as caracterizaba incluso entre os propios veciños da vila, que aproveitan esta data para saír de Padrón. Precisamente é a propia veciñanza a que máis se manifestou contra a mala organización das festas, mostrando na rúa o seu malestar pola ausencia de novidades e a constante repetición da programación.

Este foi o principal motivo que levou a Veciños de Padrón a organizar unha enquisa, na que recolleu as achegas e ideas da poboación para mellorar as festas: un cuestionario no que participaron 950 persoas e que a formación presentou ao pleno do pasado xaneiro en forma de moción. Música na rúa, actuacións, sesións vermú, un mercado alternativo, cambios no horario e na organización das orquestras… foron algunhas das ideas presentadas, ningunha o suficientemente boa para a corporación, xa que a moción saíu rexeitada.

Pero mais aló da súa negativa á moción de Veciños de Padrón, o goberno tivo ocasión de tomar nota do descontento da veciñanza coa súa xestión das festas, algo que a concelleira de manifestou no pleno e que, pese a todo, tampouco se tivo en conta. O goberno voltou a presentar o programa das festas a pouco máis dun mes para o seu comezo, novamente sen tempo para promocionalas debidamente; e sen incluír máis que escasas novidades que non atraen ao público como a actuación, o sábado de Pascua, da cantante Pili Pampín.

Ademais, a formación tamén presentara ao pleno unha moción para que a Pascua do 2017 tivera unha muller pregoeira: un obxectivo que sí conseguiron pese ao voto negativo dos populares no debate da proposta, como evidencia a selección de Lidia Angueira, que celebran dende a formación. Porén, e seguindo coa súa liña de dotar de maior relevancia ás mulleres, dende Veciños de Padrón lamentan que non haxa máis presenza feminina nas exposicións e actividades lúdicas incluídas na programación.