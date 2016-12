O grupo Veciños de Padrón traballa nas  Festas de Pascua

Padrón, 24 de decembro do 2016 (fonte Veciños de Padrón) – Veciños de Padrón non cesa a súa actividade nin no Nadal e xa está a pensar nas festas de Pascua, que se celebrarán a mediados de abril do vindeiro ano.

Por este motivo, e co obxectivo de acadar un deseño das festas máis participativo, no que se teñan en conta as ideas e opinións de todas as persoas do municipio, o equipo encabezado por Teresa Rey pon en marcha a iniciativa “Pascua 2017: Faina túa!”.

Así, dende onte e ata o próximo 8 de xaneiro, a formación realizará unha consulta aos veciños que queiran facer as súas achegas para mellorar as festas de Pascua, mediante unha enquisa que estará dispoñible en varios locais hostaleiros da vila. Os participantes so teñen que achegarse a un deles para facerse cunha papeleta, na que ademais dun espazo para desenrolar as súas propostas, poderán responder á pregunta “queres que haxa orquestra/concerto o xoves e o venres santo?” e marcar cun “X” entre unha lista de actividades que poderían ser interesantes para realizar na Pascua. Nos mesmos locais haberá tamén unha urna para introducir as papeletas, nas que os veciños poden incluír o seu nome e un modo de contacto se así o desexan.

Ademais, todos aqueles que non poidan achegarse aos bares terán dispoñible a enquisa tamén de xeito online, a través do Facebook de Veciños de Padrón ou nun espazo habilitado na web www.vecinos.info. Rematado o prazo, a formación seleccionará as propostas máis populares e interesantes e as presentará, en forma de moción, ao pleno do vindeiro 26 de xaneiro.

Os 20 locais nos que están xa dispoñibles as caixas son: El Cuco, Cafetería Alfolí, Cafetería Casino, O Alpendre de Louro, Café Bar Laiño, Século XX Café, Retro Visor, Café Bar Pintxiños, O Rincón, Central Perk, Café Cultural Airiños, Taberna A Esquina, Bar A Capilla, Casa do Patín, Bar Restaurante Mundos, Cafetería H2o, Ruta Xacobea, Café Bar Rossol, Cafetería Rúas e Café Bar Noroeste.

Veciños de Padrón, que conta coa participación cidadá coma un dos seus piares fundamentais dende o seu nacemento, comprometeuse na Asemblea Xeral Aberta celebrada o pasado 26 de novembro a aumentar o traballo en prol deste obxectivo, o que está a facer xa con esta iniciativa.