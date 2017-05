O concello de Vedra abre unha bolsa de emprego público temporal

Vedra, 20 de maio do 2017 – A Xunta de Goberno Local de Vedra do día 11 de maio aprobou as bases reguladoras para un proceso de selección de persoal laboral.

Vedra constitue de este xeito unha bolsa de emprego público temporal, para cobertura dos seguintes postos:

Operario-conductor de servizos múltiples (PC e recollida de lixo)

Albanel oficial de segunda

Tractorista-palista

Xardineiro oficial de segunda

Operario servizos múltiples-conserxe

Monitor servizos culturais e educativos

As instancias solicitando participar no proceso selectivo dirixiranse ao Sr. Alcalde do Concello de Vedra, no prazo de quince días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP, publicando as bases o mesmo día de publicación do anuncio no BOP no taboleiro de anuncios municipal e na web: www.concellodevedra.com.

A convocatoria e as bases poderán ser impugnadas polas persoas interesadas, nos casos e na forma establecidos na Lei 39/2015, de 1 de octubre, do Procedemento Administrativo Común de las Administraciones Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de octubre, de Réxime Xurídico do Sector Público, no prazo de dez días naturais a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP.

Máis información na oficina da técnica local de emprego do concello de Vedra, en horario de oficina de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres.