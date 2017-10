Vedra organiza un ano máis Vedra de tapas

Vedra, 5 de outubro do 2017 – Un ano máis Vedra organiza o concurso Vedra de tapas ao longo das dúas próximas fins de semana.

O Vedra de tapas 2016 recolleu 292 cartillas de participantes que déronlle a primeira mención a o Bar barreiro coa Hamburvedra.

O Vedra de tapas 2017 celébrase tamén cos establecementos asociados a marca Tabernas do Ulla. Comezará mañá día 6 e disputarase nas seguintes datas e horarios:

Datas: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 de outubro 2017

Horarios:

Venres 6: de 20.00h a 23.00h

Sábado 7: de 13.00h a 15.00h e de de 20.00h a 23.00h

Domingo 8: de 13.00h a 15.00h

Mércores 11: de 20.00h a 23.00h

Xoves 12: de 13.00h a 15.00h e de 20.00h a 23.00h

Venres 13: de 20.00h a 23.00h

Sábado 14: de 13.00h a 15.00h e de 20.00h a 23.00h

Domingo 15: de 13.00h a 15.00h

Cada tapa terá un prezo de venta ao publico de 1,50 €. Tapa + albariño: se os clientes degustan unha tapa acompañada por un viño albariño das adegas locais, o prezo de venda ao público será de 3,00€.

O xeito de concursar será similar ao de edicións anteriores, cando un cliente deguste unha tapa presentada a concurso, o establecemento participante deberá selarlle a cartilla de votación, na casiña correspondente ao seu establecemento. Os clientes poden votar todas as tapas ou parte delas, dándolle a puntuación que consideren desde 0 (mal) a 5 (excelente).

Para entrar no concurso de tapas as cartillas teñen que ter os selos de como mínimo 5 establecementos.

Os agasallos

Para entrar no sorteo dos diferentes agasallos será preciso ter os datos cubertos e lexibles na cartilla de votación e depositala en calquera das urnas nos establecementos hostaleiros participantes ou na Casa do Concello de Vedra. As papeletas terán que estar depositadas o domingo 15 de outubro de 2017 ás 23:00h. como data tope para participar no sorteo e ser válidas para o reconto.

Os concursantes optarán aos seguintes premios en función do número de tapas seladas.

As cartillas con selos de como mínimo 5 establecementos participarán nos sorteos de:

-3 lotes de produtos locais.

-2 tarxetas regalo por valor de 50 € para gastar nalgún dos

establecementos do concello.

Mínimo 8 establecementos:

-Unha cea para dúas persoas nun dos restaurantes do concello.

-Unha escapada termal para dúas persoas con almorzó incluído, circuito

termal…

Finalmente as cartillas con selos dos 11 establecementos participantes entrarán no sorteo de 200 €

Este ano contamos de novo coa aplicación móbil Quedamos de tapas! na que tamén poderase votar a tapa que máis guste e a “Tapa amiga” que non entra en concurso.

Agasallos de grupo

Os grupos formado por máis 5 persoas poderá participar nun concurso fotográfico. A foto terá que mostrar que se está facendo a ruta “Vedra de Tapas”. Haberá que enviala a casadospeons@concellodevedra.com, e pasará un filtro de valoración e se é admitida subirase ao Facebook do concello de Vedra. A foto máis votada será a gañadora, sempre e cando cumpra os requisitos esixidos para a participación.

Premio: 20 tapas e 10 consumicións no establecemento gañador da mellor tapa no Vedra de Tapas 2017.