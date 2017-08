Vedra vive unha fin de semana con espantallos, motos e cabalos

Vedra, 18 de agosto do 2017 – Espantallos, motos ou cabalos son algunhas das distintas opcións que desde hoxe venres e ata o domingo ofrece o veciño concello de Vedra.

As festas de San Pedro de Vilanova son as que abre unha longa fin de semana coa VIII Concentración de espantallos no campo da Festa do Santiaguiño. De seis da tarde a oito terá lugar unha festa infantil. A partir de esa hora, as oito do serán, poderanse inscribir no concurso os espantallos de temática libre e a última hora entregaranse os premios aos 3 mellores. Haberá pinchos e a comisión de festas convida a chourizos con pan.

A concentración de espantallos compite coa de motos que organiza, tamén desde hoxe venres e tamén ata o domingo, a Asociación de Moteiros Val do Ulla que celebra o vinte aniversario de estes encontros, un dos que teñen máis sona en toda a bisbarra. Como en calquera concentración que se prece teredes acrobacias, xogos, discoteca, roteiros, comidas e moita festa ata o domingo. As inscricións e consultas na Pensión O Cruceiro en Ponte Ulla e nos teléfonos. 981512099 – 630437482 – 669822503.

Mañá sábado día 19 o tempo é, si o preferides, para o deporte coa Carreira Pedestre do Pico Sacro que sairá as seis do campo do Santiaguiño e que estará complementada, para os menos corredores, cunha ruta de sendeirismo de seis kilómetros da que tedes algo máis de información en este enlace .

Chegamos ao domingo 20 no que San Pedro de Vilanova celebra a XI Ruta Cabalar do Santiaguiño. Sairase as 10 do campo do Santiaguiño e haberá un descanso a metade do percorrido. A chegada á capela do Santiaguiño o xantar estará amenizado polo Dúo Musical. Pola tarde será o momento da xincana con premios sorpresa e máis música. Aínda que as inscricións para a ruta pecháronse onte xoves é unha boa oportunidade para ver e disfrutar da compañía de cabalos e cabaleiros.

Unha fin de semana che ade actividades en Ponte Ulla e San Pedro de Vilanova no concello de Vedra.