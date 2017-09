Festa fin de Verán en Vedra coa proxección de Maimiño e o espello máxico

Vedra, 6 de setembro do 2017 – Vedra pecha o verán cunha festa chea de actividades a partir das sete da tarde no campo da festa da propia parroquia de Vedra e a proxección da película Maimiño e o espello máxico.

As actividades de verán chegan ao fin en tódolos concellos e Vedra faino cunha gran festa na que os cativos poderán disfrutar de animaci´ns musicais, xogos populares, inchables e incluso un touro mecánico para comprobar o equilibrio e a resistencia. Como non podería ser de outro xeito todos os cativos terán tamén merenda para ter forzas para o que vira a continuación.

A festa rematará a partir das nove da noite cunha sesión de cine ao aire libre dentro do programa da Xunta Redecinema, en caso de chuvia a película trasladarase ao Centro Sociocultural.

A pelicula da que disfrutaran os cativos é Maimiño e o espello máxico. Trátase do primeiro filme galego-cubano de animación, un proxecto realizado por Ficción Producións coa colaboración do ICAIC (Instituto Cubano da Arte e Industria Cinematográficos), que adapta o conto infantil Polgariño da man de José Martí, e o apoio da Agadic.

A fita conta a historia dun pequeno labrego que quere sacar a súa familia da pobreza. Unha praga de insectos que estragan a colleita do campo no que vive e mais o encontro co espello máxico da media laranxa don os sucesos que o levarán á aventura. Será o espello quen lle revele quen é a muller dos seus soños e o anime a marchar á cidade canda os seus irmáns, Pablo e Pedro.