Vedra proxecta mañá sábado O libro da selva

Vedra, 15 de setembro do 2017 – Nova cita co cine ao aire libre no concello de Vedra coa proxección de O libro da Selva.

O libro da selva é unha película do 2016 da factoría Disney. Está dirixida por Jon Favreau e pon ao día, coas últimas técnicas da animación, a película orixinal de 1967.

As dúas películas están baseadas no libro orixinal de Rudyard Kipling que conta a historia de Mowgli, un neno que, ao morrer os seus país nun accidente na selva, é criado por unha manada de lobos.

A proxección está prevista para as nove da noite no campo da festa de San Xián de Sales e no caso de mal tempo trasladarase a Casa da Cruxa.