“Violeta Coletas contra as salchichas gulp” hoxe en Brión

Brión, 3 de xaneiro do 2017 – O auditorio do centro social polivalente de Brión acollerá hoxe martes ás 17:30 horas, a actuación de Títeres Trompicallo, que porá en escena a obra “Violeta Coletas contra ás salchichas gulp”.

A actuación está incluída no XXI Festival de Títeres do Concello de Brión, polo que a entrada é libre e de balde.

“Violeta Coletas contra ás salchichas gulp” é unha divertida obra de monicreques de Marián González e Luís González, duns 55 minutos de duración e dirixida a un público a partir dos 4 anos de idade.

A historia que se representa en Brión fala de Violeta e como lle cambia a vida pola chegada do seu irmán pequeno, Lois, que acapara toda a atención dos pais que sempre andas ás presas e xa non teñen tempo para ela. Por iso, Violeta desexa que Lois desapareza e non volva máis. Un desexo que se fai realidade.