As Visitas Guiadas da USC mostran o  Obradoiro dende o balcón da Reitoría

Compostela, 16 de abril do 2017 – A Universidade de Santiago comezou unha nova experiencia de visitas guiadas ao seu patrimonio que terá unha parada especial no balcón da Reitoría.

Este novo percorrido curto creado pola USC parte do Claustro de Fonseca e percorre o Colexio de San Xerome, sede da Reitoría, onde pode admirarse a Galería de Reitores e remata cunha vista da Praza do Obradoiro dende o balcón do Salón Reitoral.

Esta visita, cun prezo único de 2 euros, terá unha duración de 20 minutos e será polas tardes, en horarios de 16.30, 17.00, 17.30 e 18.00 horas, de luns a venres.

Visitas Guiadas da USC continúa co seu programa longo (que inclúe a Facultade de Xeografía e Historia) de hora e media de duración de luns a sábado ás 12.00 horas. Para máis información e compra de billetes: http://www.usc.es/es/info_xeral/visitaspatrimonio/.