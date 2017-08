Silleda estuda a realización de visitas teatralizadas a Carboeiro

Silleda, 12 de agosto do 2017 – O Concello de Silleda a través da Concellería de Turismo, que dirixe Ana Luisa González, estuda a posibilidade de levar ao mosteiro de Carboeiro visitas teatralizadas a fin de continuar promovendo o coñecemento arredor deste emblema histórico e patrimonial.

A concelleira mantivo xa un encontro cos membros de Limiar Teatro, que formularon xa “unha interesante proposta que agora estudaremos de cara á súa posta en marcha”, engade.

A posta en escea de distintos episodios vinculados á historia do mosteiro beneditino, lendas coma a da Ponte do Demos, ou a importancia da zona durante a chamada febre do wolframio. “Cremos que pode ser unha forma amena e distinta de descubrir e coñecer a historia e importancia deste mosteiro e o seu entorno en distintas épocas”, engade a concelleira, sinalando que a proposta para realizar visitas teatralizadas “daría un plus á hora de divulgar Carboeiro, un dos referentes turísticos do interior de Galicia que cada ano visitan milleiros de persoas”, engade. Estase a barallar a posibilidade de, de materializarse a proposta, estableceríase un período para a realización das visitas, previndo tamén visitas específicas para grupos e colectivos locais así coma escolares.

Coro e Orquestra do curso “Tamara Brooks”

Por outra banda o mosteiro de Carboeiro acolle hoxe sábado ás 20:30 un dos concertos do prestixioso curso de de verán “Tamara Brooks” que se está a celebrar na localidade de Tui dende o pasado día 2.

O concerto de música clásica reunirá a preto de medio centenar de alumnos/as e profesores do 28 Curso de Verán de Dirección, Canto, Coro e Orquestra. A entrada é de balde.

Este curso de verán, que dende o ano pasado toma o nome da prestixiosa directora de orquestra estadounidense falecida en 2012, conta nesta vixésimo oitava edición coa participación de destacados directores.

Así están presentes Irene Gómez-Calado, afincada en Francia, e que entre outros é directora da filármonica Grands Écoles, entre outros, o prestixioso director Fernando Malvar-Ruiz, director do coro infantil American Boychoir, e Julio Domínguez, director do coro de música clásica Camerata ad Libitum, que organiza este curso. Ao piano/órgano estará Rasa Biveineniene-Jakutyte.