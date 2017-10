Contundente vitoria do Obradoiro ante o Burgos

Compostela, 23 de outubro do 2017 – Íñigo Caínzos Obradoiro CAB – O Monbus Obradoiro faise forte en Sar cunha solvente vitoria ante San Pablo Burgos (94-69) coa que segue sen perder na casa no inicio da tempada.

Xogaron moi ben os de Moncho Fernández, especialmente no primeiro cuarto, o mellor da historia do club (29-6); con cinco xogadores por encima dos dez de valoración: Sàbat, Llovet e Radovic foron escudeiros de luxo de Artem Pustovyi (12 puntos, 20 de valoración) e Matt Thomas (20 puntos e 24 de valoración). O pivote ucraíno volveu ser determinante na pintura, cun dobre dobre (realizou once capturas) e con récord persoal de tapóns, con cinco. Pola súa banda, o escolta norteamericano alongou unha semana máis o seu gran momento de forma. En toda a noite só fallou nunha ocasión, cando agonizaba o terceiro cuarto (8/9 en tiros de campo).

Máis aló das estatísticas, cun Monbus Obradoiro que valorou 114, foi unha noite moi boa para Pepe Pozas, que se converteu no segundo xogador que máis veces vestiu a camiseta obradoirista, sobre todo nun primeiro cuarto no que campou ás súas anchas sobre o parquet de Sar, e moveu ao combinado galego de forma exquisita, nunha fuga que acabaría resultando demoledora para o San Pablo Burgos.

Foi unha xornada moi sentida no Fontes do Sar, tinguido de rosa e negro nos prolegómenos do encontro. Por segunda semana consecutiva, a liga Endesa sumouse ao rosa, apoiando ás mulleres que loitan contra o cancro de mama. Xusto antes do comezo da contenda, xogadores e afeccionados gardaron un emotivo minuto de silencio e miles de pancartas negras cubriron as bancadas, todo en memoria das catro persoas que perderon a vida nos centos de incendios que arrasaron Galicia o pasado fin de semana.

Coa pelota en xogo, os burgaleses tentaron propoñer un encontro físico, cargando moi ben o rebote. Os visitantes concluíron o encuntro con 33 capturas, 16 delas baixo o aro obradoirista. Pero a primeira dianteira no marcador tras o triplo de Javi Veiga foi un espellismo, porque xusto despois o Monbus Obradoiro enlazou dez minutos sobresaíntes cun parcial de 29-1, demasiado para un Burgos que aínda que non tirou a toalla foi incapaz de sobrepoñerse a ese mazazo.

O Monbus Obradoiro bordou o baloncesto coa dirección de Pepe Pozas, que fixo correr aos seus e lles espoleou desde a intensidade na retagarda. Sumaban puntos os santiagueses nas mans de Simons (sete puntos nun arranque pletórico) e Thomas, con trece puntos no primeiro cuarto. Sorrían os locais, lanzados polo acerto no tiro de dous e pola efectividade desde a longa distancia, confiados en defensa cun xigantesco Pustovyi, que en tres ocasiones colgouse do ceo de Santiago para frustar con tapóns os ataques burgaleses (29-6).

De aí en diante nivelouse o partido, cun San Pablo Burgos moito máis agresivo en defensa e crecente en ataque, grazas aos triplos de Edu Martínez e á persistencia na zona de Thompson. O americano foi o mellor do combinado de Diego Epifanio, con 16 puntos, nove rebotes e 23 de valoración. Os santiagueses tentaron manter o acerto e a intensidade a pesar da cómoda renda, con Sàbat aos mandos. O base catalán foi moi regular nas súas dúas aparicións en pista, mantendo o fío condutor dunhas gran Pozas. Radovic e Nacho Llovet encargáronse de protexer a zona dos galegos e de nutrir de puntos ao Monbus Obradoiro, con cinco tantos cada un. Houbo tempo para unha acción fantástica de Nemanja, que percorreu toda a cancha, fixo maxia co balón nas mans e terminou convertendo unha bandexa (52-30).

A continuación era unha proba de lume para o Monbus Obradoiro, co obxectivo de manter a tensión e de frear as rabexadas burgalesas. Subiu varios pistóns o nivel defensivo o San Pablo Burgos, que por momentos complicou moito o labor ofensivo obradoirista, obrigados os galegos a masticar máis as xogadas e incapaces de atopar situacións cómodas de tiro. Ademais, Burgos continuou traballando ben en ataque e reduciu as diferenzas ata os 16 puntos.

Non chegou a temer pola vitoria o obradoirismo pero había quen se empezaba a morder as uñas nas bancadas do Fontes do sar. Foi entón cando apareceron Pustovyi e Sàbat para aplacar a revolta burgalesa. Un parcial de 7-0 nun dicir amén que serviu para sufocar o intento de remontada visitante. Tamén apareceu Thomas, que ata a última acción do terceiro cuarto levaba un expediente inmaculado, para terminar de sentenciar o partido (72-48).

O asalto defintivo foi cuestión de descontar os minutos, con igualdade sobre o parquet e intercambio de canastras entre os dous equipos. Rotou aos seus homes Moncho Fernández e redondeou unha gran actuación Nemanja Radovic, autor de dez puntos nos compases finais. Pola súa banda, en Burgos Thompson sumaba para acabar cun gran expediente. Pasou de valorar oito á 23, grazas, fundamentalmente, ao seu labor baixo os aros, con tres tapones. Gozou o obradoirismo dun final plácido, con tempo para saborear a terceira vitoria do curso.

Agora o Monbus afronta dúas saídas consecutivas: o vindeiro sábado visitará ao Montakit Fuenlabrada (19:30h) e o domingo 5 de novembro ao UCAM Murcia (12:30h). Despois, os de Moncho Fernández terán que acometer o dobre desafío canario no Fontes do Sar: Herbalife Gran Canaria (sábado 11, 19:00 horas) e Iberostar Tenerife (domingo 19, 18:00 horas).

FICHA TÉCNICA:

Monbus Obradoiro 94: Pozas (2), Thomas (20), Bendzius (8), Simons (7), Pustovyi (12) quinteto inicial Sàbat (13), Llovet (2), Radovic (16), Pustovyi (12), Gómez (-), Navarro (9), Corbacho (0) e Laksa (5).

San Pablo Burgos 69: Fisher (7), López (11), Gailius (8), Veiga (13), Thompson (16) quinteto inicial Schreiner (2), Sedekerskis (0), Barreira (1), Saiz (0), Martínez (9), Dúas Anjos (-) e Huskic (2).

Árbitros: Juan Carlos García González, Fernando Calatrava e Rubén Sánchez Mohedas. Eliminaron por faltas a Martins Laksa, do Monbus Obradoiro.

Parciais: 29-6, 23-24, 20-18 e 22-21.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 5 da liga Endesa, disputado no Multiusos Fontes do Sar ante 4.925 espectadores. Gardouse un minuto de silencio na previa do encontro en memoria das vítimas dos incendios que arrasaron Galicia o pasado fin de semana.