Presentación do libro Vivir el acontecimiento. Aproximaciones desde el pensamiento contemporáneo de Abraham Rubín

Compostela, 20 de abril do 2017 – O libro Vivir el acontecimiento. Aproximaciones desde el pensamiento contemporáneo, de Abraham Rubín e publicado na serie ‘Académica’ do selo USC Editora, presentarase hoxe xoves 20 ás 19.00 horas no Espazo UNE-Santiago de Compostela (Libraría Gallaecia Liber, r/Ramón Cabanillas, 8).

No coloquio presentación, que será introducido polo director de Publicacións da USC e vogal da xunta directiva de Unión de Editoriais Universitarias Españolas (UNE), Juan L. Blanco Valdés, charlarán co autor, Abraham Rubín, co catedrático da área de Lóxica e Filosofía da Ciencia e actual decano da Facultade de Filosofía da USC, José Miguel Sagüillo Fernández-Vega; o profesor de Filosofía Moral do mesmo centro, Luís Garcia Soto, e Ángel Pérez Fernández, especialista en filosofía contemporánea e política.

A publicación de Abraham Rubín aborda a noción de acontecemento como un dos conceptos centrais no pensamento filosófico dos séculos XX e XXI en canto aquilo que escapa á categorización da filosofía tradicional e dá lugar á aparición do inesperado. O autor traza unha relación entre o acontecemento e a diferenza, entendida como o resto que deixa tras de si o pensamento en torno á identidade, e rastrexa as súas implicacións na obra de pensadores contemporáneos fundamentais como Martin Heidegger, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Antonio Negri, Maurizio Lazzarato, Fredric Jameson e Slavoj Žižek.