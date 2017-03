Voadora trae a Compostela o “Soño dunha noite de verán”, de Shakespeare baixo a súa particular visión

Compostela, 14 de marzo do 2017 – A compañía de Teatro Voadora representa a súa versión do Soño dunha noite de verán, de William Shakespeare, esta semana dentro do ciclo Teatro & Danza da Concellaría de Acción Cultural.

Será con catro funcións de mércores a sábado, ás 20:30 horas, no Teatro Principal. As funcións foron presentadas onte pola primeira tenente de alcalde, María Rozas, e dous membros de Voadora: Hugo Torres, actor e compositor, e José Díaz, tamén actor e compositor, ademais de produtor do espectáculo.

Voadora recolle a obra de William Shakespeare e versiónaa nun texto adaptado polo dramaturgo chileno Marco Layera. Con dirección de Marta Pazos, acoden de novo a Shakespeare, a quen xa representaran con A tempestade, para facer unha versión libre que afonda en temas profundos e actuais como a revolución feminista ou a realidade de xénero, en clave poética, divertida e musical.

Sinopse

Demetrio e Lisandro queren a Hermia. Ela só ten ollos para Lisandro, pero o pai dela só acepta a Demetrio. A súa amiga Helena ama a Demetrio, pero este amor non é correspondido. Hermia e Lisandro acordan fuxir da cidade ao amparo da escuridade, pero son perseguidos por un enfurecido Demetrio que, á súa vez, é perseguido por unha extasiada Helena. No bosque, sen o coñecemento dos mortais, Oberón e Titania (rei e raíña das fadas) teñen unha disputa sobre un criado. A trama xira cando o súbdito de Oberón, Puck, corre solto cunha flor que fai que as persoas namoren do primeiro que vexan ao espertar.