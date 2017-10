Volve o Club de Lectura do Ateneo

Compostela, 10 de outubro do 2017 – Hoxe abre de novo o Club de lectura do Ateneo de Santiago que inicia o seu cuarto ano e terá dúas reunións mensuais.

O Club de lectura do Ateneo leva 35 obras lidas e busca redescubrir e debater diferentes títulos da Literatura, achegando ese elemento diferenciado de compartir as impresións dun libro con outros lectores. O grupo busca ademais “potenciar o acto de ler ao unir a dimensión privada e íntima coa dimensión pública que implica a escoita, a discusión e a comparación doutras sensibilidades e puntos de vista”, explican os responsables da iniciativa.

Moita presenza do galego

As lecturas a ler e comentar adoitan ser de narrativa e os seus diferentes subxéneros, xa que é “o que máis favorece o comentario dos participantes”. Os idiomas son o galego e o castelán, con obras contemporáneas e clásicas e presenza de títulos de autores de Galicia.

Os membros inscritos reúnense dous martes ao mes na sede do Ateneo en horario de 17.30 a 19.00h, nun proxecto que se prolongará ata o próximo mes de xuño.

Como novidade este ano o club de lectura ábrese a persoas que non sexan socias do Ateneo, aínda que os que pertenzan á Entidade terán preferencia de admisión. As inscricións realizaranse no enderezo electrónico ateneo@ateneodesantiago.com e as persoas non admitidas entrarán a formar parte dunha listaxe de agarda que permanecerá aberta ata o remate do club no mes de xuño.