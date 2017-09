Volven as NerdNites cun especial sobre astrofísica

Compostela, 20 de setembro do 2017 – As NerdNites inician o seu sexto ano de vida cunha sesión hoxe mércores 20 ás 21:30 horas no Café Casino (rúa do Vilar, 35).

As Nerdnites son pequenas charlas en pequenos locais, afastados do ámbito académico e nos que o ambiente é máis distendido.

Nesta ocasión dedicarase enteiramente á astrofísica, en sinerxía co congreso ‘The road to the stars’ organizado na USC polo Instituto de Ciencias do Patrimonio.

A profesora de astronomía e astrofísica da Universidade de Vigo Ana Ulla Miguel intervirá coa charla ‘55 Cancri e, Proxima b, TRAPPIST-1…; vaia nomes que teñen!’. Pola súa banda, o catedrático de astronomía da Universidade de Valencia Vicent J. Martínez chega á NerdNite con ‘Máis aló hai dragóns’.

Por último, o profesor de astronomía da Universidade de Victoria (Canadá) Julio Fernando Navarro falará de materia escura e enerxía escura, “as dúas forzas misteriosas que dominan o Universo”.