Xavier Aldekoa presenta na Fundación Araguaney o libro “Fillos do Nilo”

Compostela, 17 de abril do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas acolle mañá martes a presentación do libro “Fillos do Nilo” (Edicións Península, 2017) do xornalista Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981).

O acto, que se celebrará ás 20:00 horas, estará presentado polo presidente da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, e pola xornalista e presentadora do programa A Revista Fin de Semana de TVG María Solar.

O xornalista penétrase no río Nilo durante varios meses para percorrelo, desde as fontes ata a súa desembocadura, e descubrir as súas xentes, culturas e tradicións. “A través das historias de quen habita as súas beiras, achegámonos a outros mundos que, a pesar de todo, non son tan afastados porque o Nilo é un pedazo da alma da cultura occidental” explica. Ademais, Xavier Aldekoa indica que ao longo do seu curso, o río é hoxe a paz do norte de Uganda e tamén a guerra de Sudán do sur, é a vida nos vales de Etiopía e a morte nos calabozos de Exipto ou Sudán “O Nilo é á vez ditadura e desigualdade e progreso, esperanza e ansias de liberdade, o soño dunha revolución que segue sendo berce da mestizaxe das grandes culturas africanas e mediterráneas de onte e de hoxe” sinala.

Xavier Aldekoa é correspondente da Vangarda para África Subsahariana, co-fundador da revista de xornalismo internacional 5W e da produtora social e independente Muzungu. É autor do libro “Océano África” (Edicións Península, 2014) e durante a última década cubriu múltiples conflitos e temas sociais en Somalia, Serra Leona, RD Congo, Angola, Sudán do Sur, Mali e en máis de 35 países africanos para diferentes medios.