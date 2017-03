O Cluster das Ciencias da Vida ensinou as empresas a xestionar o fracaso da man de Ana Levin

Compostela, 24 de marzo do 2017 – Unha trintena de empresas biotecnolóxicas socias de Bioga (Clúster Tecnolóxico Empresarial dás Ciencias dá Vida de Galicia) aprenderon como xestionar o fracaso á hora de desenvolver unha iniciativa biotech da man de Ana Levin.

Ana Levin é promotora de Gembiosoft e xeral manager do Grupo Español de Investigación de Cancro de Ovario (GEICO), que esta impartiu unha conferencia en Santiago de Compostela sobre “O fracaso, un paso cara ao éxito”, no marco do programa de Bioalmorzos organizado por Bioga ao longo do cada ano e que nesta ocasión foi programado en colaboración co Nodo Galicia de Científicos Retornados a España-CRE. “Dun fracaso saes amolada, pero despois de pasado un tempo e xa cando te recuperas para poder botar a vista atrás, eu creo que ese fracaso achégache moitísimo e xa sabes que erros non deberás cometer se decides iniciar outro proxecto e traballar para que este sexa de éxito” son palabras de Ana Levin que hoxe non se sente unha perdedora, pero recoñece que nalgún momento da súa vida si o foi.

Ana Levin Hoxe traballa en GEICO, unha organización sen ánimo de lucro, e admite: “Todas as capacidades que desenvolvín durante a época de emprendemento servíronme para chegar ata onde estou”. En que consistiu o fracaso de Ana Levin? “Son bióloga e investigadora e durante o período da miña investigación no postdoc de informática obtivemos uns resultados e fixemos unha transferencia de tecnoloxía”, explica Ana Levin, quen lembra que “puxeron en marcha unha spin-off, da que foi a súa directora xeral “A empresa, que desenvolveu un software de axuda ao diagnóstico xenético, non encaixou, algo fallou, quizá a idea ou o modelo de negocio; e houbo varios factores que foron mal e que provocaron a miña saída da empresa”.

A compañía non pechou e hoxe Gembiososft é unha firma dinámica e con ampla experiencia na xestión de datos xenómicos, deseñando e desenvolvendo sistemas de información, software e bases de datos para dominios biomédicos “Sempre falamos de casos de éxito, pero moitas empresas fracasan; e nunca falamos delas”, explica Ana Levin, quen apunta que lle gustaría acudir, cando empezaba a emprender, a unha conferencia como a que organizou Bioga no Edificio Emprendia de Santiago de Compostela. “Hai que compartir as cousas que van mal”, aconsellou. Que erros non deben cometer as empresas que agora comezan a súa andaina?. A fundadora de Gembiosoft teno claro: “O equipo de emprendedores que decida debe estar formado por xente implicada no día a día, evitando interferencias de catedráticos no labor diario da compañía; a xente que traballe e achega á compañía debe participar no seu accionariado; ou o produto que desenvolva a compañía debe ser vendible e comercializable para obter recursos a curto e medio prazo”.

Pero a conclusión principal de Ana Levin para evitar o fracaso radica en “non desanimarse”, a pesar de que tarden en chegar os resultados.