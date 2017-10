Este venres comeza a XII Mostra de Teatro Afeccionado de Ames

Ames, 18 de outubro do 2017 – Ás 21:00 horas deste venres, 20 de outubro, dará comezo a XII Mostra de Teatro Afeccionado de Ames, coa representación da obra A Corda de The Puntillas Teatro, unha versión libre do filme “A soga” de Alfred Hitchock.

A Mostra incluirá tres obras máis, todas dirixidas a un público adulto. O resto das representacións terán lugar os días 3, 10 e 17 de novembro, sempre ás 21:00 horas, na Casa da Cultura do Milladoiro. A entrada será libre e gratuíta. A Mostra de Teatro Afeccionado está organizada polo Concello de Ames, a través da Concellaría de Educación e Cultura.

The Puntillas Teatro chega desde Santa Comba, A Corda estivo dirixida por Xan Martínez, quen tamén se encargou da adaptación do guión e ten unha duración de 50 minutos.

O 3 de novembro, a obra representada será “Shakespeare para todos!! Andaina pro saúde mental”. A peza é unha versión libre realizada a partir dun par de textos do dramaturgo inglés William Shakespeare e relatará os enredos románticos de Romeo e Xulieta, así como as aventuras do Mercader de Venecia. Neste caso, a dirección e a adaptación foron un traballo de Fran Rei.

“O medo meu” do grupo Catre Teatro, da asociación cultural Alende, será representada o 10 de novembro. A peza é unha traxicomedia que xira arredor das persoas e dos seus medos. Agustín Bolaños foi o responsable de dar corpo a esta obra que ten unha duración de 50 minutos. Finalmente, a última das representacións da Mostra, a do 17 de novembro, correrá a cargo do grupo municipal de teatro de Ames, que interpretará “O enmeigado”. Nesta obra, Ramón María del Valle-Inclán deseña un retrato descarnado da sociedade onde a miseria das desposuídas busca, por veces, camiños revirados para ganar o pan. A dirección e adaptación desta obra, que se estende ao longo de 70 minutos, correu a cargo de Mónica Caamaño.