Novo sistema de climatización para o ximnasio Campomaior de Ordes

Ordes, 18 de agosto do 2017 – Nova inversión para o pavillón Campomaior de Ordes que supera os 10.000 euros en total e complementa os traballos rematados no mes de marzo en esta instalación.

O ximnasio Campomaior recibiu un novo sistema de climatización tras un investimento de 9600 euros. Ademais disto hai que engadir a instalación e posta en marcha do novo sistema de megafonía, na que o Concello investiu outros 1000 euros.

Estas actuacións serven de complemento aos traballos de reparación e mellora e rematados no pasado mes de marzo. A inversión total realizada no último ano supera os douscentos mil euros e permitiu, entre outras cousas, dotar de puntos de luz natural co arranxo da cuberta ou acondicionar 300 metros cadrados máis de espazo. Estas inversións realizáronse en virtude dun convenio firmado hai un ano coa Deputación da Coruña ao que agora se suman as melloras da climatización e a megafonía financiadas polo propio concello.