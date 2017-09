O XIV Curtocircuito amplia cos encontros Arredor do Son

Compostela, 17 de setembro do 2017 – Esta semana era presentada o XIV Curtocircuito que amplía o abano de contidos que ofrece cunha reflexión sobre o son como medio de expresión.

O XIV Curtocircuito celebrarase en Compostela do 1 ao 8 de outubro. No acto de presentación , interviñeron Jacobo Sutil, director do Agadic, a vicepresidenta da Deputación Provincial da Coruña, Goretti Sanmartín, o alcalde de Compostela, Martiño Noriega, e o director do Curtocircuíto, Pela del Álamo.

Na programación deste ano figuran representantes da cultura underground, como o director francés F.J Ossang, a quen o festival lle dedicará unha completa retrospectiva; artistas de sona internacional que prometen experiencias únicas, como Álex Augier e Francisco López; cineastas novos con traxectorias consolidadas, como o protagonista da sección Púlsar Teddy Williams; críticos, investigadores e docentes, como Nicole Brenez, Sonsoles Hernández e Ricardo Steinberg, que contribuirán coa súa presenza a crear un espazo de reflexión dentro do festival e o músico e escritor de referencia internacional en materia de son David Toop.

O son como vía de coñecemento

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil explicou na presentación que ademais do apoio global á celebración do XIV Curtocircuíto, a colaboración da Xunta de Galicia céntrase este ano no desenvolvemento dos encontros Arredor do son, que forman parte, á súa vez, do programa de formación continua Galicia Profilme da Agadic. Trátase dun conxunto de actividades de diferentes ámbitos creativos, pensadas para dialogar arredor do concepto de son como forma de expresión e vía de coñecemento. Intercambio de información e experiencia, instalacións artísticas e performances compoñen esta proposta, que é a principal novidade do festival deste ano.

Selección entre 1290 títulos

Para a actual edición inscribíronse 1290 curtas procedentes dos cinco continentes, sobre as que o equipo de Curtocircuíto realizou a escolma das que compoñen a sección oficial, que participarán nas categorías Radar, Explora, Penínsulas e Planeta GZ. Esta sección acolle nomes habituais do circuíto internacional de festivais como Lois Patiño, Jessica Sarah Rinland, Gabriel Abrantes, Jennifer Reeder, Yann González, Rainer Kohlberger, Rosa Barba, Ben Rivers ou Salomé Lamas.

Á participación galega hai que engadirlle a compostelá Helena Girón, quen codirixe xunto a Samuel Delgado Plus Ultra, obra estreada no pasado festival de Locarno que compite na sección Radar.

Tamén música

A inauguración do XIV Curtocircuito , o 30 de setembro, correrá a cargo do artista dixital francés Alex Augier con _nybble_, un espectáculo formal e espacial en constante interacción co espazo escénico. Xunto a Augier, Vive les cônes animarán a noite cun live set dominado polos seus teclados electrizantes. O festival trae tamén a Galicia á lendaria banda de kraut rock alemá faUSt, que estará acompañada polo lisboeta Ricardo Remédio e polo DJ Senhor Guimarães. Jupiter Lion, un dos grupos de culto da escena underground estatal, presentará o seu directo o 4 de outubro xunto co vigués Pálida.

Os norteamericanos Horse Lords, con referencias no math rock, post-punk, electrónica minimalista e músicas tradicionais africanas, actuarán o 5 de outubro co galego Álex Silva, quen pechará a noite cun live set de mestura de sons dixitais, analóxicos e instrumentos reais.