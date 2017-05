Xoán Curiel presenta na Casa das Crechas o seu novo proxecto co brasileiro Júlio Santin

Compostela, 4 de maio do 2017 – A Casa das Crechas acolle as 9 da noite un concerto do cantautor galego Xoán Curiel e do guitarrista brasileiro Júlio Santin, que presentan o seu proxecto xuntos de música de autor e música caipira.

Neste concerto, o compositor galego Xoán Curiel e o violeiro de São Paulo, Júlio Santin presentarán un repertorio de temas autorais mesturando a música de autor en galego coa música caipira instrumental. Ademais estrearán algunha das novas composicións e común do seu proxecto “Sucuri”.

Xoán Curiel é un cantautor galego que ten publicado Magnético Zen no ano 2012 e o disco infantil Estamos no verán!!!. Logo de cinco anos de concertos e extensas xiras por Brasil, Arxentina ou Portugal, Xoán Curiel voltou en 2016 con novo disco titulado ‘Ecuacións’, un EP froito de meses de viaxes, encontros, intercambios de ideas e experimentos sonoros. Seis temas gravados nos estudos da Radio Galega en Santiago de Compostela e outro máis gravado en Sao Paulo co propio Júlio Santín.

O violeiro -guitarrista- Júlio Santin nace no interior de São Paulo, na rexión da Alta Paulista, Brasil. Aprende a tocar e fabricar os seus própios instrumentos de maneira autodidacta. É membro fundador e colabora durante 15 anos na promoción e preservación da música caipira na rexión onde nace, coa realización do Caipirapuru (Encontro de Violeiros e Cantadores de Irapuru-SP). Compón e produce dous CDs instrumentais de viola caipira “Sentimento Matuto” e “Capim Dourado”. No ano 2015, Júlio participa no disco de Xoán Curiel “Ecuacións” coa canción do mesmo nome que gravaron os dous en São Paulo.