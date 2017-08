Os xogadores do Monbus Obradoiro xa teñen dorsais

Compostela, 19 de agosto do 2017 – Co inicio da pretempada os xogadores do Monbus Obradoiro xa elixiron os dorsais cos que competirán durante a tempada 2017/18 na liga Endesa.

Os dorsais os define as veces na cancha máis que o nome . Os xogadores en xeral teñen as súas manias con respecto aos números así que para eles os dorsais son sempre algo moi importante.

Os xogadores que continúan manterán os seus dorsais e serán os recentemente chegados os que estreen número ás súas costas. Cada un deles ten unha razón ou motivo polo que escolleron ese número e estes son os de todo o persoal:

3 – Albert Sàbat: “Sempre levara o 6, pero na Penya non puiden porque xa o tiña outro xogador. Así que escollín o 3 porque é un número que me gustaba. Por nada especial. Gustoume e por iso repito no Obra tamén”.

7 – Benjamin Simons: “Escollín o 7 porque sempre o quixen usar cando xogaba en casa, pero en Estados Unidos non puiden escoller. Así que cando vin a Europa é o primeiro número polo que preguntei. Esta será a terceira tempada que o levarei”.

9 – Nacho Llovet: “Cando empecei na Penya collín o número 9 porque o 7 estaba retirado por Margall. Este número tamén o levaba noutras ocasións por referencias importantes: nacín un día 9, a miña irmá un 19 e o meu pai xogaba co 9. Ao chegar ao Monbus Obradoiro decidín mantelo”.

11 – Nemanja Radovic: “O 11 é o meu número da sorte. Nacín un 11 do 11 de 1991 e sempre tivo un significado especial para min”.

12 – Verners Kohs: “Escollín o número 12 porque me deu sorte. A primeira vez que o levei foi hai dous anos e nese momento souben que me quedaría con el”.

13 – Artem Pustovyi: “O 13 é un número que me gusta porque hai moitas cousas na miña vida conectadas a esa cifra e, ademais, a miña noiva tamén leva o 13 xogando a voleibol”.

20 – David Navarro: “No meu caso o meu número favorito e o que levei sempre foi o 15, pero ao estar retirado por Oriol Junyent tiña que escoller outro. Manu Ginobili foi un dos meus xogadores favoritos de sempre e leva o 20, así que me decidín por el”.

21 – Matt Thomas: “O meu dorsal é o 21 porque o usei desde que estaba en 5º de primaria”.

22 – Eimantas Bendzius: “Sempre xoguei co número 12, como o meu pai, pero cando comecei como profesional estaba ocupado e decidín escoller un similar, de aí o 22”.

23 – Adam Pechacek: “Manteño o 23 porque é un número máxico para min. Os meus pais naceron un 23 de novembro e xogando en Italia déronme ese número. Véxoo en todos lados”.

33 – Alberto Corbacho: “Escollín o 33 polo mítico xogador de baloncesto Larry Bird e por aquilo de Corbacho de 3 en 3”.

44 – Pepe Pozas: “Normalmente sempre xoguei co 4 ou 14 pero cando cheguei ao Obra tiven que escoller outro, por iso decanteime polo 44”.

54 – Martins Laksa: “O meu pai xogaba ao baloncesto profesionalmente e xogaba co número 9. Eu tamén o utilicei cando era neno e tamén nos equipos nacionais de mocidade, pero é un número popular en moitos equipos e escollíano xogadores con máis experiencia. Por iso quixen crear a miña propia identidade. Non coñezo moitos xogadores que xogasen con este número, así que de momento o número 54 son eu, Martins Laksa!”.