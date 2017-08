Concerto dos galeses Xogara no Terraço do Pichel

Compostela, 7 de agosto do 2017 – Unha cita máis para sumar a xornada do luns e moi interesante xa que nos trae a música anglo, galesa, galega de Xogara

A cita será as nove da noite no Pichel, na rúa de Santa Clara. O concerto será no terraço e o acceso e para todo o mundo xa que o que se pide é a vontade, sede xenerosos que o grupo o merece.

Xogara é unha formación integrada por :

Siriol Davies – voz e oboe.

John Ruddock – guitarra, bouzouki e voz.

Jo Hamilton – frauta traveseira e saxo soprano.

Mano Panforreteiro – low whistle e gaitas galegas.

Xogara teñen un estilo acústico e multi-instrumental, mesturando a música tradicional e contemporánea de todas as Illas británicas.

Con este concerto a Gentalha do Pichel inaugura o ciclo “Concertos no terraço do Pichel”.