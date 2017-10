Xornada 2 de outubro en Curtocircuito

Compostela, 2 de outubro do 2017 – Despois da fin de semana dedicada a Greenaway hoxe continúan en Curtocircuito as actividades dos obradoiros Arredor do Son.

Aqui tedes a axenda do luns

10.00-14.00 h. No Centro Abanca Obra Social, (Praza de Cervantes), Actividade Arredor do son, con Javier Trigales. “Sound of thunder. Paisaxes visuais e sonoras no cine americano”. Prezo 30 euros

16.30-18.00 h. No Centro Abanca Obra Social (Praza de Cervantes), Actividade Arredor do son co sonidista gañador de 3 Goyas, Ricardo Steinberg. “O son conta”. Acceso libre até completar aforo.

17.45 h. Na Sala NUMAX, actividade Arredor do Son, coa crítica e investigadora Nicole Brenez. “ A revolución só se deterá ante a perfección da felicidade. A cordas palabras. Encontros con cineastas #4”. Acceso libre até completar aforo.

18.30 h.-19.30 h. No Teatro Principal. A primeira das Sesións Explora inclúe proxeccións de :

-On danse pour être ensemble (Dir. Nicolas Klotz eElisabeth Perceval; 2017; Francia; Documenta, Experimental)

-Refuge (Dir. Robert Todd, 2017; EUA; Documental)

-Nursing history (Dir. Mike Hoolboom, 2017; Canadá; Ficción, Experimental). Estrea en España.

-Re-Vue (DIr. Dirk de Bruyn, 2017 ; Australia; Experimental). Estrea en Galicia.

-Over & over (DIr. Michael Fleming, 2016: Países Baixos; Experimental). Estrea en Galicia.

20.15 h-21.30 h. No Teatro Principal. Sesión Radar inclúe as proxeccións de:

-Depressive cop (Dir. Bertrand Mandico, 2017; Francia; Ficción, Experimental). Estrea en España.

-Volva (Dir. Edouard Decam; 2016; Francia; Documental, Experimental). Estrea en Galicia.

-It’s a date (Dir. Zachary Zezima, 2016; EUA; Animación)

-Os humores artificiais (DIr. Gabriel Abrantes; 2016, Portugal, Ficción). Estrea en España.

22.15-23.45 h. No Teatro Principal, a primeira das sesións Planeta GZ inclúe as proxeccións de:

-Palmira (Dir. Diana Gonçalves, 2017; España; Documental). Estrea mundial.

-Néboa (Dir. Claudia Costrafreda; 2017; España; Ficción)

-La mujer invisible (Dir. Noemía Chantada, 2017; España; Documental). Estrea mundial

-Aysha (Dir. Fon Cortizo, 2017; España; Documental)