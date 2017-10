Santiago acollera este venres unha xornada sobre innovación alimentaria

Compostela, 5 de outubro do 2017 – Mañá venres Catorce poñentes analizarán, no Hotel Oca Puerta del Camino de Santiago de Compostela, as últimas novidades no campo da innovación alimentaria.

O seminario: Innovación Alimentaria: Que e canto hai de novo?, está organizada pola Unión de Consumidores de Galicia e reunirá a representantes de tódalas fases de produción desta industria. Os expertos compartirán as súas experiencias dentro de proxectos e investigacións que son o resultado da aplicación de enfoques creativos e innovadores nas súas respectivas áreas de traballo.

O programa da xornada inclúe a representantes do sector alimentario, investigadores, emprendedores, científicos e, por suposto, consumidores para falar sobre a importancia da investigación aplicada á alimentación e as novidades e propostas (experiencias, estudos, investigacións, produtos, etc) realizadas en Galicia.

Os asistentes a este evento, presentado pola xornalista Belén Regueira, terán ocasión de escoitar a poñentes de recoñecido prestixio como a divulgadora científica Déborah García, a especialista en calidade alimentaria Esther Vázquez, o xurista Miguel Vieito, a investigadora Tania Palmeiro do grupo de Enxeñería ambiental e bioprocesos da USC ou a investigadora do CSIC Marta Santalla e tamén a representantes de empresas que fan unha aposta decidida pola innovación como Mercadona, Grupo Nueva Pescanova, Marexi, Profand, Carbónicas Landeira, Kalekói, Restaurante Benboa, Cooperativa Amarelante e a asociación de armadores de Marín.

A xornada ideouse como un punto de encontro para o intercambio de experiencias e a difusión de proxectos innovadores. A asistencia é totalmente gratuíta e está aberta ó público previa inscrición, condicionada unicamente polo aforo dispoñible. A inscrición pode realizarse enviando un correo electrónico a eventos@vincutato.com onde aparezan recollidos: nome, apelidos e empresa.

Máis información en https://consumidores.gal/xornada-innovacion-alimentaria/ ou en redes sociais co hashtag #InnovaciónUCGAL.