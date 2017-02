Unha xornada analiza as características da nova Lei de Patentes

Compostela, 21 de febreiro do 2017 – A Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da USC co organiza con Bioga a xornada de formación Nova Lei de Patentes, que se celebrará con asistencia gratuíta no edificio Emprendia da USC hoxe martes 21 a partir das 16.30 horas.

O programa comezará cun relatorio no que Juan Arias, de ABG Patentes, dará conta das principais novidades da nova lei de Patentes, a quen seguirá, a partir das 18.00 horas, o catedrático de Dereito Mercantil da USC Ángel García Vidal para explicar a incidencia do Brexit na regulación da propiedade industrial no contexto europeo.