18 concertos nas Xornadas de Música Contemporánea 2017

Compostela, 29 de setembro do 2017 – Baixo a premisa de promover e difundir as últimas tendencias e contribuír á innovación na contorna musical, as Xornadas de Música Contemporánea congregarán un ano máis en Santiago a artistas e formacións referenciais da música de culto e de vangarda.

Do 7 de outubro ao 25 de novembro as Xornadas de Música Contemporánea 2017 ocuparán diversos espazos da cidade como o Auditorio de Galicia, o Paraninfo e a Igrexa da Universidade, o CGAC ou o Teatro Principal cos 18 concertos que se inclúen na programación deste ano.

Co título Música (e outras artes), a presente edición celebra a converxencia entre diferentes disciplinas artísticas e favorece unha contorna de alta creatividade que contribúe enormemente á escena cultural galega e estatal. O estímulo á investigación e experimentación musical e o compromiso coa difusión de novas propostas tradúcese, así, na presentación de 15 obras de estrea absoluta e 5 estreas en España, entre as que se contan numerosas composicións creadas por encargo do CNDM para a ocasión.

A concelleira de Acción Cultural, Branca Novoneyra, e o director do Centro Nacional de Difusión Musical do INAEM, Antonio Moral, presentaron esta mañá na Casa do Concello o programa das Xornadas de Música Contemporánea 2017. O acto contou con representación das institucións que colaboran na organización do certame, a través das intervencións da vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín; a vicerreitora de Cultura da USC, María Dolores Álvarez; o director do CGAC, Santiago Olmo; e a xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández.

Na súa intervención, Branca Novoneyra salientou a aposta pola innovación e a vangarda que comportan as Xornadas 2017 e puxo en valor a o diálogo que establecen entre a música e outras disciplinas artísticas. Ao tempo, agradeceu a colaboración das institucións que fan posible a presente edición, nunha “ampla representación de vontades que converxen nesta aposta consolidada pola música de calidade”. No aplauso á transversalidade e transferencia artística da nova edición e á colaboración inter-institucional tamén se pronunciaron Mª Dolores Álvarez, vicerreitora de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social, e Santiago Olmo, director do CGAC.

Pola súa banda, a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, enmarcou as Xornadas na intensa actividade cultural coa que Compostela abre cada ano o outono e animou as institucións a seguir traballando por “manter a viveza dunha cidade que ten que ser, como capital do país, centro cultural”. Sanmartín convidou tamén a cidadanía a gozar da música en directo nos heteroxéneos espazos que serven de escenario idónea a cada un dos concertos.

A atención á innovación musical e á exploración doutros ámbitos sonoros centrou a intervención da xerente do Consorcio. Belén Hernández destacou o reto artístico que a Real Filharmonía de Galicia asume na súa participación nas Xornadas e puxo en valor a colaboración da orquestra con outros axentes culturais e sociais da cidade, como o colectivo Pista Catro ou a ONG Tierra de Hombres.

Finalmente, o director do CDNM insistiu no carácter anovador do programa con 15 estreas absolutas en 18 concertos, nos que a música se pon en contextualización con outras disciplinas como a pintura, o cinema, a vídeo arte ou a danza. Antonio Moral referiuse ás Xornadas como unha das apostas máis consolidadas do proxecto de difusión musical do CNDM e aplaudiu a capacidade de co-participación das institucións para levar adiante un certame xa referencial na contorna galega e estatal.