Xornadas de Ilustración Urbana en Compostela

Compostela, 25 de outubro do 2017 – Do 10 ao 11 de novembro o Auditorio de Galicia acollerá a Primeira Edición das Xornadas de Ilustración Urbana, un ciclo de conferencias a cargo de artistas referenciais da ilustración actual que a Concellaría de Acción Cultural desenvolve en colaboración coa Deputación da Coruña.

As Xornadas nacen no ano 2017 como extensión da iniciativa Compostela Ilustrada. Para a concelleira de acción cultural Branca Novoneyra trátase “de facer partícipe á toda a cidadanía da experiencia e da práctica do debuxo como forma de expresión e de manifestación do pensamento, do mesmo xeito que o son na actualidade a fotografía ou a escritura”.

O acto de inauguración das Xornadas de Ilustración Urbana, programado o venres 10 de novembro ás 16.00 horas , dará paso a seis sesións de conferencias, distribuídas nas tardes de venres e sábado, por conta do Mestre Munehiro Ikeda, Santiago Ríos, Isabell Seidel e Blanca Escrigas, Jorge Arranz, Joaquín González Dorao e Lapin. Ademais, durante as xornadas o artista e calígrafo Mr. Zé realizará en directo unha obra plástica sobre o Códice Calixtino, mesturando caligrafía e ilustración.

Goretti Sanmartín, vicepresidenta da Deputación, destacou a aposta desta actividade por unha maior presenza e visibilidade das mulleres artistas. Salientou, neste senso, a conferencia das ilustradoras galegas Isabell Seidel e Blanca Escrigas arredor da súa experiencia no proxecto Camiña | Camiño, De Porto, unha ruta ilustrada do Camiño Portugués da Costa na que tamén participaron as artistas portuguesas Fernanda Lamela e Teresa Ruivo,. Ao tempo, a vicepresidenta da deputación puxo en valor a importancia de traballos que, na liña do autor francés Lapin, fan bo uso da imaxe como elemento reivindicativo na loita contra a perda de identidade dos barrios e subliñou o interese desta iniciativa que convida a “superar o turismo dunhas horas e ir cara a un novo esquema, pois a cidade hai que tripala, e os camiños andalos”.

Á súa vez a coordinadora das xornadas, Gemma Sesar animou á veciñanza interesada no debuxo a achegarse ás sesións para coñecer a súa práctica da man de ilustradoras e ilustradores de primeiro nivel e asistir á maneira na que elas e eles se enfrontan a unha temática e resolven problemas creativos.

Xornadas de Ilustración Urbana

Venres, 10 de novembro

16.30 h . Mestre Munehiro Ikeda: Peregrino Ilustrado: O Camiño de Santiago en España

O Mestre Munehiro- Ikeda é un dos artistas máis recoñecidos do Xapón. Malia que se considera fundamentalmente escultor, practica tamén outras disciplinas artísticas como a pintura e o debuxo. Gran coñecedor e difusor do Camiño de Santiago, realizou dos anos 90 o primeiro caderno de viaxes do Camiño Francés, co obxectivo de estudar a arte románico. A obra resultante, de máis de 400 páxinas, dá conta ilustrada da súa experiencia como peregrino e está dispoñible no Museo das Peregrinacións.

17.45h . Santiago Ríos: Os meus debuxos en concertos

Enxeñeiro e pintor autodidacta, o zaragozano Santiago Ríos leva máis de 20 anos debuxando formacións musicais en concertos ao vivo e vén de publicar un libro, Mis Dibujos en Conciertos, nos que recolle as acuarelas que realizou nese periplo. O financiamento da obra realizouse a través dunha campaña de micro-mecenado e os seus beneficios foron doados á Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza –Proyecto Hombre. Na súa intervención durante as xornadas falará do seu xeito de entender a música e a pintura, as súas dúas paixóns.

19.00 Isabell Seidel e Blanca Escrigas: Camiña | Camiño. De Porto a Santiago

As artistas galegas Isabell Seidel e Blanca Escrigas dan conta da súa experiencia na iniciativa Camiña/Camiño. De Porto a Santiago, un proxecto pola visibilización das mulleres na arte. Canda as autoras portuguesas Fernanda Lamelas e Teresa Ruivo, Seidel e Escrigas realizaron durante o mes de xullo o Camiño Portugués da Costa para retrataren en acuarela as súas paisaxes senlleiras. Este traballo foi plasmado nunha exposición que pode ser visitada dende o venres na Galería Sargadelos, e nunha guía ilustrada que procura servir de material de consulta sobre este camiño recoñecido oficialmente como Ruta de Peregrinación a Compostela trala aprobación da Lei de Patrimonio de Galicia o 16 de agosto de 2016.

Sábado, 11 de novembro

16.00 h Jorge Arranz: Galicia en tren

Debuxante, ilustrador e historietista, o madrileño Jorge Arranz é ben coñecido polos seus retratos de cidades. Moitos deles, realizados desde a xanela do tren foron recollidos en diversos libros. A dicir do autor “a xanela do tren é un incentivo para debuxar, amosa unha faceta distinta da paisaxe, unha perspectiva nova onde todo está en movemento, aparece unha árbore que desaparece, vexo unha casa que xa non está, un horizonte cambiante que fai fluír a liña sobre o papel. O que importa é o movemento do proceso e non a inmobilidade do resultado”. Na súa intervención durante as xornadas, Arranz falará de Galicia en tren, un proxecto co que recorreu a comunidade co ferrocarril como único medio de transporte.

17.15 h Joaquín González Dorao: O Camiño de Santiago debuxando

O gaditano Joquín González Dorado, ilustrador profesional e autor de numerosos Cadernos de viaxe, sobre distintos lugares do mundo, vén de rematar e retratar a súa peregrinación de Roncesvalles a Santaigo. O resultado é un libro, a modo de Códice Calixtino moderno, onde recolle a súa experiencia como peregrino.

18.30 h Lapin: Caderno da Memoria: Lost Poblenou

Debuxante profesional e bocetista urbano residente en Barcelona, Lapin defínese como un ilustrador móbil que leva o seu caderno e material de debuxo pola rúa, no bar, no metro… dende Istambul até Tokio. Ten un proxecto persoal que lle levou a recoller no seu caderno a transformación do barrio de Poble Nou, e tamén a súa destrución. Na conferencia falará do caderno de viaxe non só como entretemento senón tamén como un álbum de estampas que recollen unha realidade.