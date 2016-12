Xunta e Fomento crearán unha comisión compartida sobre a ap-9

Compostela, 24 de decembro do 2016 – A Xunta de Galicia e o Goberno constituirán no primeiro trimestre de 2017 a comisión para a toma de decisións compartida sobre a autoestrada AP-9.

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, mantivo esta tarde unha reunión de traballo co secretario de Estado de Infraestruturas Julio Gómez-Pomar, na que abordaron os termos de funcionamento desta comisión, cuxa formación foi acordada polo presidente da Xunta e o ministro de Fomento no seu encontro do pasado 5 de decembro en Santiago.

Na reunión, na que tamén participaron, entre outros o director da Axecia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, e a directora xeral de Mobilidade, Helena de Lucas, avanzaron no acordo de colaboración para a participación, por primeira vez, do Goberno galego na toma de decisións sobre esta infraestrutura estratéxica para Comunidade autónoma a través dunha comisión que se reunirá de forma periódica.

A conselleira de Infraestruturas valorou positivamente a reafirmación por parte do Ministerio de Fomento do seu compromiso de impulsar a finalización das obras de alta velocidade ferroviaria entre Galicia e Madrid, sobre a que na xuntanza se confirmou que nas últimas semanas se rexitraron importantes avances para solucionar os problemas que afectaban a 4 treitos. Ademais, o Ministerio de Fomento trasladou que está a traballar para solucionar as incidencias que afectan á execución dun treito concreto desta liña.

Finalmente, na reunión, entre outros asuntos, a Xunta reiterou a necesidade impulsar a mellora das infraestruturas ferroviarias da provincia de Lugo para que esta provincia quede conectada co eixe de alta velocidade e poida acadar tempos de viaxe con Madrid do entorno das 3 horas.