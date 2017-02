A Xunta de Goberno de Compostela aproba os orzamentos do 2017

Compostela, 13 de febreiro do 2017 – A Xunta de Goberno de Compostela aprobou os orzamentos municipais e o cadro de persoal para 2017.

É un paso esixido pola Lei de Grandes Cidades, previo a que as contas sexan levadas á comisión de Facenda, o próximo mércores, e sometidos á votación do Pleno da Corporación.

Martiño Noriega, lembrou que o orzamento consolidado, o que inclúe as contas de Tussa, Incolsa e do Auditorio, ascende a 106.271.569,95 euros.

O alcalde deCompostela reiterou a intención do Goberno local de celebrar o pleno extraordinario para a aprobación das contas na mañá do sábado 18.

Obras de Vista Alegre

A Xunta de Goberno tamén aprobou a ampliación da autorización para a redacción do proxecto modificado das obras da Fase II de Vista Alegre. O alcalde explicou que se trata “dun modificado que ten como obxectivo introducir a demolición das terrazas interiores da rúa de San Xoán, que aínda non estaba aprobado polas comunidades de veciños”. Martiño Noriega agradeceu a colaboración da veciñanza “para que o proxecto de Vista Alegre poida ser completado como estaba previsto”

Outros acordos

Na reunión da Xunta de Goberno de Compostela tamén se deu conta da sinatura dun convenio de colaboración entre a Concellaría de Medio Ambiente e Convivencia e a Universidade de Santiago, para regular as actividades culturais, científicas, pedagóxicas e de investigación relacionadas co medio ambiente.

Por último, deuse conta da ampliación do prazo da cesión do uso do inmoble destinado ao centro xuvenil do Ensanche ata o 31 de decembro de 2017.