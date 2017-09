A Xunta amplía o CEIP Lamas de Abade

Compostela, 8 de setembro do 2017 – O secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Jesús Oitavén Barcala, e mais o xefe territorial da Consellería na provincia da Coruña, Indalecio Cabana, visitaron o CEIP Lamas de Abade, onde o departamento educativo da Xunta de Galicia está a acometer unha obra de ampliación e outras melloras, por importe de case 60.000 euros.

Segundo explicaron, os traballos consisten na construción de dúas aulas nas instalacións da que no pasado foi a casa do conserxe. Unha delas estará lista a inicio de curso e a outra estarao ao longo do 2017/18. Esta demora na execución dos traballos débese a que o Concello non puxo a disposición da Consellería o espazo co tempo suficiente para acometer a obra completa antes do mes de setembro.

Atención ás necesidades

O obxectivo da ampliación é dar resposta á demanda de prazas escolares neste centro educativo. Cómpre lembrar que a Consellería e o Concello acordaron no mes de abril de 2016 unha folla de ruta para os vindeiros tres anos co fin de atender as necesidades de escolarización do CEIP Lamas de Abade.

A primeira das actuacións é esta habilitación de dúas aulas na antiga casa do conserxe, unha obra que xa está realizando a Consellería. O seguinte paso, ao longo do período académico 2018-2019, será levar a cabo a ampliación do CEIP. Neste proxecto contémplase a creación de seis novas aulas, o que permitirá, a corto prazo, dar unha solución acaída á demanda de escolarización prevista.

A Consellería ten previsto, ademais, contratar antes de que remate o ano o proxecto para a ampliación xeral deste centro, que suporá un investimento de arredor de 2 millóns de euros.