A Xunta arranxará o CPI Cernadas de Castro de Lousame

Lousame, 26 de xullo do 2017 – A Xunta de Galicia acaba de confirmar dúas obras de relevancia para o CPI Plurilingüe Cernadas de Castro, no concello de Lousame.

Trátase da construción dun patio cuberto e da renovación do parque infantil público. En conxunto, os dous investimentos suman 123.545 euros.

O proxecto de cuberta exterior no centro educativo xa foi presentado no Concello para a obtención da correspondente licenza. Será acometido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Consistirá na creación dun patio cuberto no que se empregará policarbonato celular e paneis nervados, un material axeitado para as condicións climatolóxicas da zona. O patio, que permitirá que o alumnado do centro conte con máis tempo e un espazo máis amplo para as actividades no exterior sen depender da meteoroloxía, está orzamentado en 60.254 euros.

En canto á renovación do parque público no colexio, o seu importe é de 63.291 euros, dos que a Vicepresidencia da Xunta achega 40.000 euros e a cantidade restante será sufragada polo Concello de Lousame. O proxecto está dando os primeiros trámites de licitación e a vontade das administracións é que o proceso sexa áxil para que as obras estean rematadas o antes posible.

A intervención no parque consistirá en instalar un novo pavimento de caucho na superficie. O material será aplicado de corrido, sen utilizar pezas independentes, o que garantirá unha maior duración e menores custos de mantemento. Tamén se renovarán os elementos de xogo existentes e colocaranse outros novos. As obras contemplan o estricto cumprimento das medidas de prevención de riscos e seguridade na utilización deste tipo de espazos.