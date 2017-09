A xustiza avala ao alcalde na designación de membros nos consellos escolares

Ordes, 15 de setembro do 2017 – O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 da Coruña vén de desestimar o recurso presentado por Unión por Ordes (UXO) contra o alcalde de Ordes logo de que o rexedor designase os representantes do Concello nos consellos escolares e na Asociación de Desenvolvemento Comarcal de Ordes (ASDECOMOR).

O fallo xudicial recoñece expresamente a competencia do alcalde para efectuar as designacións nos consellos escolares e en Asdecomor e aclara que unha actuación reiterada no tempo polo Pleno non se pode converter nunha xustificación contrataría á legalidade ordinaria. É dicir, “ningún acordo do pleno ten o valor de precedente en contra de norma”.

UXO pretendía que as designacións fosen efectuadas polo Pleno e non polo alcalde. O rexedor de Ordes, José Luís Martínez Sanjurjo, efectuou as designacións baseándose nun informe xurídico que sinalaba ao alcalde como competente para efectuar as designacións, agás que esta competencia estivese expresamente atribuída ao Pleno.

O auto xudicial deixa constancia de que “a competencia do Pleno debe ser expresa e a do alcalde é expresa e á súa vez residual, de aí que a competencia para esa designación hoxe discutida resida no alcalde pese a que erroneamente ven sendo exercida dita potestade polo Pleno ao non haber atribución expresa desa competencia ao Pleno”.

Agrega o fallo que a decisión do alcalde non menoscaba o dereito á participación de UXO e asuntos públicos, senón que o rexedor se limita a “exercer as competencias que por lei ten atribuídas”.

Ademais de desestimar o recurso interposto polo concelleiro de UXO José Luis Gómez Candal, o Xulgado impón ao recurrente o pagamento de costas.