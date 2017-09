250 atletas participarán na XXII Carreira Popular do Concello de Ordes

Ordes, 9 de setembro do 2017 – 250 atletas de todas as idades participarán mañá domingo, 10 de setembro, na XXII Carreira Popular do Concello de Ordes.

As probas terán lugar a partir das 17 horas na alameda do concello. Trátase dunha das citas deportivas máis importantes de toda a provincia, na que cada ano se congregan atletas profesionais e afeccionados que deberán completar percorridos que van dende os 500 aos 9500 metros.

A organización da Carreira Popular do concello de Ordes ten previstos premios en metálico de 150, 100, 80 e 50 € para os tres primeiros clasificados segundo as categorías individuais, clubs federados e grupos do municipio. Tamén haberá trofeos para os tres primeiros clasificados a partir da categoría benxamín, así como para os tres primeiros homes e mulleres das carreiras xuvenil, júnior, promesa, sénior e veteranos. Ao podio tamén subirán os tres mellores tempos rexistrados polos atletas censados no municipio na proba absoluta, así como os participantes de maior e menor idade que completen o percorrido.

Para o rexistro e a correcta clasificación dos atletas participantes empregarase o sistema de cronometraxe da FGA. O Concello de Ordes porá á disposición das persoas participantes un servizo de duchas e vestiarios. Quen finalice o percorrido tamén recibirá avituallamento líquido e unha camiseta conmemorativa do evento.

Un ano máis o Concello de Ordes conta coa colaboración de importantes firmas comerciais da zona. Entre elas destacan Infantilandia, Cola Cao, Carnicería Enrique, Seguros Reale, asesoría Jaime Castro, Pazo Bidueiro, Feiraco, Eroski, Nocilla e froitería A Nova.

Cortes de tráfico

Durante toda a xornada, dende as 8 ata as 22 horas, a avenida Alfonso Senra permanecerá cortada ao tráfico. Ademais tampouco se poderá estacionar na rúa República Arxentina ata a confluencia coa rúa Nova.

Os vehículos con dirección a Santiago de Compostela deberán transitar pola rúa Rosalía de Castro, a rúa Paraíso e a rolda leste para volver enlazar coa estrada nacional. Os que vaian cara á Coruña deberán facelo pola rúa Lagartos para acceder á rolda leste e volver incorporarse á N 550.