XXXIX Festa do Pemento de Herbón

Padrón, 8 de agosto do 2017 – O pasado día 5 celebrouse unha nova edición da Festa do Pemento de Herbón. Van alá 39 anos nos que este produto converteuse nunha referencia na gastronomía internacional e algo desexado en moitas partes do mundo de maio a outubro.

O pemento de Herbón vive todo o ano buscando identidade. A creación do Consello Regulador diferenciou ao pemento doutros e marcou unha pauta de traballo. Queda moito por facer pero esa é outra historia porque a Festa do Pemento de Herbón é a de tódolos produtores, os acollidos a denominación e os da zona que non o están

A Festa é do pobo e de feito a organiza unha comisión e o concello e un mero colaborador, ao igual que o Museo Casa Rosalía ou o propio Consello Regulador. Os produtores son os protagonistas e os que ceden pementos para agasallar aos milleiros de visitantes que chegan cada ano a carballeira do Mosteiro.

Este ano o pregoeiro foi o xornalista José Manuel Garcia, director do programa de gastronomía Comer e Falar na rede. José Manuel loubou as virtudes do produto e lembrou como de neno viña cos seus país desde Vigo os domingos so a comprar pementos.

A festa continuou coa entrega de premios aos participantes na procesión de tractores, que cada ano abre a Festa do Pemento, e rematou coa verbena e por suposto, o motivo principal, co xantar. Os milleiros de persoas fixeron cola para levar un prato conmemorativo cunha ración de pementos e un cacho de pan.

Queda aínda tempo para disfrutar dos pementos así que non o pensen e busquen os de verdade, os de Herbón con Denominación de Orixe porque os outros… non son o mesmo.